Aydın Valisi Aksoy'dan gece denetimi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü ve polis kontrol noktalarını ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü ve polis kontrol noktalarını ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Tüm Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'da son bulacak olan 'tam kapanma' süreci boyunca görev başında olan ekipler faaliyetlerini sürdürüyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy gece de görev başında olan 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü ve polis ekiplerini ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aksoy, tam kapanma sürecinde görev yapan personele kolaylıklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı