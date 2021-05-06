Aydın Valisi Aksoy'dan gece denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın Valisi Aksoy'dan gece denetimi

Aydın Valisi Aksoy'dan gece denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü ve polis kontrol noktalarını ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü ve polis kontrol noktalarını ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Tüm Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'da son bulacak olan 'tam kapanma' süreci boyunca görev başında olan ekipler faaliyetlerini sürdürüyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy gece de görev başında olan 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü ve polis ekiplerini ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aksoy, tam kapanma sürecinde görev yapan personele kolaylıklar diledi. - AYDIN

Aydın Valisi Aksoy'dan gece denetimi
Aydın Valisi Aksoy'dan gece denetimi
Aydın Valisi Aksoy'dan gece denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kumar oynarken yakalanan şahsın sözleri şaşkınlık yarattı: Rüyamda görmüştüm, gerçek oldu
Kumar oynarken yakalanan şahsın sözleri şaşkınlık yarattı: Rüyamda görmüştüm, gerçek oldu
Köye düşen yıldırım, 6 kardeşe ait 6 evi de kül etti
Köye düşen yıldırım, 6 kardeşe ait 6 evi de kül etti
Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım
Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Faik Öztrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Serdar Ortaç Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydın Valisi Aksoy'dan gece denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 11:04:25. #1.14#

title