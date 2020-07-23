Aydın Valisi Aksoy'dan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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Aydın Valisi Aksoy'dan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Aksoy'dan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
23.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:24

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, 24 Temmuz 1908'ün basında sansürün kaldırıldığı tarih olduğunu hatırlattı.

Basının önemli ve etkin bir denetim organı olma misyonuyla demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Aksoy, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanmasının iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkün olduğunu belirtti.

Basının, geçmişten itibaren ülkenin ve kentlerin gelişmesinde önemli katkıları yaptığını kaydeden Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle 15 Temmuz sürecinde hain darbe girişimine karşı, devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak demokrasiden yana tavır koyması ve cesaretle olayların aydınlanmasını sağlaması her takdirin üzerindedir. Dün olduğu gibi yarınlarda da basınımızın, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber verme, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturma ve toplumu aydınlatma işlevini yerine getirirken, meslek ilkeleri ve etiğinin gözetilmesi, kişilik haklarına, özel yaşama, gizlilik alanına saygı gösterilmesi, doğru olmayan haberlerden kaçınılması gibi ilkeler doğrultusunda hareket ederek ülkemizin aydınlık geleceğine katkılar sunacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA

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