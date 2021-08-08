Aydın Valisi Aksoy, Çine'deki yangını değerlendirdi
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Aydın Valisi Aksoy, Çine'deki yangını değerlendirdi

Aydın Valisi Aksoy, Çine'deki yangını değerlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Önceki gün Çine'nin Akçaova üzerinde bulunan Gökbel dağı'nda meydana gelen orman yangını söndürme çalışmalarına ilişkin değerlendirme yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, çalışmaların karadan ve havadan devam ettiğini ve bölgede 1262 personelin görev yaptığını belirtti.

Önceki gün Çine'nin Akçaova üzerinde bulunan Gökbel dağı'nda meydana gelen orman yangını söndürme çalışmalarına ilişkin değerlendirme yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, çalışmaların karadan ve havadan devam ettiğini ve bölgede 1262 personelin görev yaptığını belirtti.

"Şu an itibariyle 500 hektar alan zarar gördü"

06 Ağustos 2021 Cuma günü saat 12.41 sularında Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınının Akçaova Mahallesinde 3 farklı noktada başladığını ve bu yangında şu an itibariyle yaklaşık 500 hektar alan zarar gördüğünü kaydeden Vali Aksoy, "08.08.2021 tarihi saat 15.00 itibariyle anlık sıcaklık 36 derece, rüzgar hızı 28 km/sa ve nem yüzde 28 olarak seyretmektedir. Şu anda sahada kamu kurum-kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları, STK'lar ve İl dışı ekipler dahil olmak üzere toplamda 38 arazöz ve su tankeri, 29 iş makinesi (dozer, kepçe, greyder, loder, ekskavatör), 15 itfaiye aracı, 14 TOMA ve 3 helikopter saat görev yapıyor. Ayrıca bölgede yaşayan ve yardımsever vatandaşlarımız da su tankerleri ve traktörler ile; özel şirketler ise beton mikserleri ile alana su taşımakta ve yangınla mücadeleye destek vermektedirler" diyerek alevlerle fedakarca mücadele veren herkese teşekkür etti.

Azerbaycan Fevkalade Haller Nazırlığı (FHN)'na bağlı 206 personelin de 07 Ağustos günü Çine Akaçova yangınını söndürme çalışmalarına desteğe geldiğini belirten Vali Aksoy ekibin bugün ise 50 personel ve 4 itfaiye aracı ile çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

"1262 persone 250 araç görev yapıyor"

Vali Aksoy açıklamasının devamında "Şu ana kadar yangın bölgesinde toplamda 1262 personel ve 250 araç (129 binek-pick-up ve 121 iş makinesi) çalışmalara katılmıştır. 6 yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çine Akçaova'ya gelerek Afed Koordinasyon Merkezinde değerlendirme toplantısı yapmış ve yangın alanında incelemelerde bulunmuşlardır. Yangın devam etmekte olup kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır" diyerek böylesi zor bir günde çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti. - AYDIN

Aydın Valisi Aksoy, Çine'deki yangını değerlendirdi
Aydın Valisi Aksoy, Çine'deki yangını değerlendirdi
Aydın Valisi Aksoy, Çine'deki yangını değerlendirdi
Aydın Valisi Aksoy, Çine'deki yangını değerlendirdi
Aydın Valisi Aksoy, Çine'deki yangını değerlendirdi
Aydın Valisi Aksoy, Çine'deki yangını değerlendirdi
Aydın Valisi Aksoy, Çine'deki yangını değerlendirdi
Aydın Valisi Aksoy, Çine'deki yangını değerlendirdi
Aydın Valisi Aksoy, Çine'deki yangını değerlendirdi
Aydın Valisi Aksoy, Çine'deki yangını değerlendirdi
Aydın Valisi Aksoy, Çine'deki yangını değerlendirdi
Aydın Valisi Aksoy, Çine'deki yangını değerlendirdi
Aydın Valisi Aksoy, Çine'deki yangını değerlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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