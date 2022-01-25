Aydın Valisi Aksoy, Başkan Atabay ile görüştü

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı ziyaret etti.

Didim Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener de hazır bulundu. Nezaket çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Hep birlikte, Türkiye'nin iyi yaşam ve turizm kenti Didim için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN