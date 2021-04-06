Denizli Valisi Atik, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Atik, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının Türk milletinin büyük mücadelesine tanıklık etmiş köklü basın kuruluşlarından olduğunu söyledi.

Atik, halkın doğru bilgilendirilmesi için bağımsızlık mücadelesinin kazanılmasına önemli katkı sağlayan Anadolu Ajansının dünyadaki gelişmeleri doğru ve tarafsız bir şekilde aktarmaya devam ettiğini vurguladı.

AA'nın, sorumlu ve ilkeli haber anlayışıyla kuruluşundan bugüne kadar milletin güvenilirliğini ve saygınlığını kazandığını aktaran Atik, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadele'nin haklılığını tüm dünyaya duyurmak için kurulan ve bir asrı aşkın süredir büyük bir sorumlulukla, emekle, aşkla ve milli şuurla çalışan, Türkiye'nin sesi, Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek