Aydın Valisi Aksoy, AA İzmir Bölge Müdürü Baysal'ı kabul etti Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal'ı kabul etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal'ı kabul etti.

Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın kamuoyunu aydınlatmada Türkiye'de ve dünyada önemli görevler üstlendiğini söyledi.

AA'nın çalışmaları hakkında Aksoy'a bilgi veren Baysal da kentin tarımını, turizmini, tarihi ve kültürel değerlerini tanıtma konusuna önem verdiklerini ifade etti.

Ziyaret sonunda Baysal, Vali Aksoy'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adli fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA