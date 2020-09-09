Aydın Valiliğinden Köşk Kaymakamı hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama Açıklaması
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Aydın Valiliğinden Köşk Kaymakamı hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama Açıklaması

Aydın Valiliği, Köşk Kaymakamı Dilara Şenoğlu'nun açığa alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Aydın Valiliğinden Köşk Kaymakamı hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama Açıklaması
09.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:21

Aydın Valiliği, Köşk Kaymakamı Dilara Şenoğlu'nun açığa alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı yerel basın organları ile internet sitelerinde, "Köşk'e 2 hafta önce atanan kadın kaymakam görevden alındı" şeklinde haberlerin yayımlandığı belirtildi.

İlde staj için bulunan Dilara Şenoğlu'nun 22 Ağustos 2020'de Köşk Kaymakamlığına vekaleten atandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dilara Şenoğlu'nun görev süresi sona ermiş ve atanacağı yeni görev yeri belli olana kadar kadrosunun bulunduğu Muğla Valiliğine görevlendirilmiştir. Bu süreçte Köşk Kaymakamlığına Aydın Vali Yardımcısı Yücel Gemici vekalet edecektir. Kaymakam adayı Dilara Şenoğlu'nun FETÖ ile ilgili veya soruşturma neticesi açığa alınması söz konusu değildir. Dolayısıyla Köşk Kaymakamı Dilara Şenoğlu'nun açığa alındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA

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