Aydın Valiliğinden jeotermallerdeki hidrojen sülfür değerine ilişkin açıklama Açıklaması

31.01.2020 22:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:36

Aydın Valiliği, yeterlilik belgesi almış laboratuvarlarda yapılan ölçümlere göre jeotermal santrallerdeki hidrojen sülfür değerlerinin yönetmelikte yer alan sınır değerlerini aşmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, jeotermal santrallerden kaynaklı olarak kentte kötü kokuya sebep verdiği iddia edilen hidrojen sülfür oranlarına ilişkin ilgili bakanlıktan yeterlilik belgesi almış laboratuvarlarda yapılan ölçümlerin sonuçlandığı belirtildi.

Ölçümlerde değerlerin yönetmelikte yer alan sınır değerlerini aşmadığı aktarılan açıklamada, "JES'lerden kaynaklanan ve kötü kokuya sebebiyet veren hidrojen sülfürü parametresi için yerleşim yerleri konumu dikkate alınarak bakanlıktan yeterlik belgesi almış laboratuvarlar aracılığı ile ölçümler yaptırılmıştır. 2015 ve 2019 tarihleri arasında gerek şikayet, gerekse çevresel izleme amaçlı yaptırılan bu ölçüm analiz sonuçlarına göre, hidrojen sülfür ölçüm değerleri maksimum 4,42 µikrog/m³, minimum 0,018 µikrog/m³ (yönetmelikte limit değer 20 µg/m³) olarak belirlenmiştir. Bu ölçüm sonuçlarının yönetmelikte yer alan sınır değerleri aşmadığı görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Kentte faaliyet gösteren santrallerde kullanılan jeotermal akışkan ve açılan kuyuların test sularının tekrar yer altına enjekte edildiğinin vurgulandığı açılamada, şunlar kaydedildi:

"JES'lerin kurulmadığı alanlarda, yer altında yeteri debide jeotermal kaynak olup olmadığı yönünde kuyu test suları (4 saat ile 72 saat arası) soğutma ünitelerinden geçirilerek havuza verilmekte olup, buradan alıcı ortama verilen sular için belirlenen çevre standartları sağlanmadığı takdirde çevre mevzuatı kapsamında gerekli yasal işlem uygulanmaktadır. İlimizde bulunan tüm JES'lerin faaliyetleri, çevre mevzuatı kapsamında ilgili kurumlarımız tarafından denetlenmekte ve mevzuata aykırı durumlarda gerekli işlemler uygulanmaktadır."

Kaynak: AA