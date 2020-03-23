Aydın Valiliği'nin Söke'deki yurtla ilgili basın açıklaması Aydın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Söke Meryem Yazıcıoğlu Yurdu'nun, yurt dışından gelmesi muhtemel vatandaşlar için hazır tutulduğu ama yurda herhangi bir misafir girişinin olmadığı açıklandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Söke Meryem Yazıcıoğlu Yurdu'nun, yurt dışından gelmesi muhtemel vatandaşlar için hazır tutulduğu ama yurda herhangi bir misafir girişinin olmadığı açıklandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "20.03.2020 tarihinde Kuşadası Limanına gelmesi muhtemel gemide 158 Türk Vatandaşımızın 14 gün konaklayabilmesi için Söke Meryem Yazıcıoğlu Yurdumuz hazır tutulmuştur. Ancak her hangi bir misafir girişi olmamıştır. Söke ilçemiz de dahil olmak üzere İlimiz genelindeki KYK yurtlarında gözlem altında bulunan her hangi bir vatandaş bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haber ve bilgilere itibar etmemeleri koronavirüs salgını ile mücadelede önem arz etmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA