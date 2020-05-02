Aydın Valiliği'nden Yılmazköy'deki jeotermal kuyusundaki patlama ile ilgili açıklama
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Aydın Valiliği'nden Yılmazköy'deki jeotermal kuyusundaki patlama ile ilgili açıklama

Aydın Valiliği'nden Yılmazköy'deki jeotermal kuyusundaki patlama ile ilgili açıklama
02.05.2020 01:19 | Son Güncelleme: 02.05.2020 01:20

AYDIN (İHA) – Aydın Valiliği tarafından, Efeler İlçesi Yılmazköy yakınlarında bulunan bir jeotermal kuyusundan çıkan buhara ilişkin açıklama yapıldı.

AYDIN (İHA) – Aydın Valiliği tarafından, Efeler İlçesi Yılmazköy yakınlarında bulunan bir jeotermal kuyusundan çıkan buhara ilişkin açıklama yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada olayın bir iş kazası olduğu belirtildi.

Aydın Yılmazköy Mahallesi Mevkii J-700 ruhsat Numaralı saha içerisinde bulunan bir firmaya ait AY-17 isimli kuyuda yaklaşık 20-25 metre yüksekliğinde ani buhar çıkışı oluşması nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelince yerinde inceleme ve denetim gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada; "Söz konusu buhar çıkışının; AY-17 üretim kuyusunun boru hattı ile 24.07.2014 tarihli ÇED Gerekli Değildir kararına sahip 24 MWe kapasiteli KEN-1 JES'e bağlantısının yapılması çalışmaları esnasında, uzun süredir aktif olmayan kuyuda biriken gazın basınçla dışarı çıkması nedeniyle oluştuğu anlaşılmıştır. Kuyuya çalışma sırasında boru indirildiğinden mevcut vana kapatılamamış, olay yerine vinç getirilerek jeotermal kuyudan borunun çekilmesi ile vana kapatılarak buhar çıkışı kesilmiştir. Söz konusu buhar ve gaz çıkışı yaklaşık olarak 20-25 metre yüksekliğe ulaşarak yaklaşık 5 saat sürmüştür" denildi.

"Tarlalara yayılması önlendi"

Jeotermal kuyunun çevresinde yapılan incelemede taşan suyun civarda bulunan tarlalara yayılmaması için toprak havuzda biriktirildiği ve etrafında bulunan arazilere jeotermal akışkanın taşmadığı belirtilen açıklamada "Olay anında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, arazinin firmaya ait olduğu görülmüştür. AY-17 kuyusuna ilişkin; 13.06.2016 tarihli ve 15204869.220-02-E.4830 sayılı ÇED görüşü bulunmaktadır. AY-17 jeotermal üretim kuyusu, bağlantı yapılacak olan KEN-1 jeotermal enerji santrali ve jeotermal boru hatlarına ilişkin, idari yargıdan alınan herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Sürekli denetim ve koku ölçümleri yapılmaktadır"

Aydın'daki jeotermal kaynakların sürekli denetlendiği de belirtilen açıklamada; "Valimiz Yavuz Selim Köşger'in jeotermal kaynaklar konusundaki hassasiyeti kamuoyunca bilinmektedir. Valimizin talimatıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve YİKOB personelleri tarafından Jeotermal Santraller sürekli denetlenmektedir. Yine koku şikayetleri üzerine ilgili kurumlara verdiği talimatla; koku ölçümleri tüm santraller için yaz ve kış olmak üzere ikişer aylık periyotlarla yaptırılmakta ve ölçüm sonuçları kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bugünkü yaşanan olay ise bir iş kazası olarak değerlendirilmekte olup, firma yöneticilerine bu tip olayların bir daha yaşanmaması için ikazlar yapılmıştır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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