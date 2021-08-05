Aydın Valiliği'nden Emirdoğan açıklaması
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Aydın Valiliği'nden Emirdoğan açıklaması

Aydın Valiliği'nden Emirdoğan açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda araç içerisindeki kişilerin darp edilmesi ile ilgili valilikten yazılı açıklamada bulunuldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda araç içerisindeki kişilerin darp edilmesi ile ilgili valilikten yazılı açıklamada bulunuldu.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "04 Ağustos 2021 günü saat 23: 40'da Aydın-Efeler-Emirdoğan Mahallesi'nde ikamet eden mahalle sakinleri tarafından mahalle dışından gelen bir araç durdurulmuş, ormanı yakmak maksadıyla bölgeye geldikleri değerlendirilerek vatandaşlarla araçtakiler arasında arbede yaşanmıştır. Yapılan incelemede, şahısların; orman yangını ile herhangi bir ilgisinin olmadığı ve arkadaşlarından birisinin kız arkadaşı ile buluşacağından dolayı mahalleye geldikleri tespit edilmiş olup konu hakkında gerekli tahkikatlar yapılmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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