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Aydın Valiliği'nden afiş açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın Valiliği'nden afiş açıklaması

Trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan kampanya ile ilgili Aydın Valiliği'nden açıklama geldi.

AYDIN (İHA) - Trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan kampanya ile ilgili Aydın Valiliği'nden açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde "Bi hareketine bakar hayat" temasıyla başlatılan farkındalık kampanyası, Aydın'da da devam ediyor. Kampanya kapsamında kent genelindeki birçok noktaya asılan afişler dikkat çekerken, konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden açıklama geldi. Trafik kampanyası hakkında bilgi verilen açıklamada "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal/yapısal düzenlemenin yapılması, yol standartlarının yükselmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması gibi atılan bir çok önemli adımın yanı sıra kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşıması amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" mottosu ana temalı trafik kampanyası hazırlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın Valiliği'nden afiş açıklaması

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