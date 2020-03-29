Aydın Valiliği'nden "48 saat hiç çıkma" çağrısı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Valiliğin resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile vatandaşların vatandaşların 48 saat hiç evden hiç çıkmamasını istedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Valiliğin resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile vatandaşların vatandaşların 48 saat hiç evden hiç çıkmamasını istedi.

Vatandaşlara 'Evde kal' çağrısını yineleyen Aydın Valiliği sosyal medyadan gerçekleştirdiği çağrıda 48 saat vurgusu yaptı. Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi tedbirler alınırken, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülken için, sevdiklerin için, kendin için devletine destek ol. 48 saat hiç çıkma" sağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA