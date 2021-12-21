EFELER, AYDIN (Habermetre) - Aydın Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Rektörümüzü Ziyaret Etti Aydın Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 21 Aralık 2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'e nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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