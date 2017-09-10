Aydın Üniversite Hastanesinden Yangın, Hastalar Tahliye Edildi
Üniversite hastanesinden yangın, hastalar tahliye edildiAydın'da Adnan Menderes Üniversitesi hastanesinin ameliyathane bölümünde yangın çıktı.
Üniversite hastanesinden yangın, hastalar tahliye edildi
Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi hastanesinin ameliyathane bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle hastalar tahliye edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının elektrik kablolarının kısa devre yapması nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.