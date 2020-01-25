Aydın UMKE, Elazığ'a gitmek için yola çıktı
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Aydın UMKE, Elazığ'a gitmek için yola çıktı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaraları sarmak için tüm ülke seferber oldu.

25.01.2020 01:23 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:28
Aydın UMKE, Elazığ'a gitmek için yola çıktı

'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaraları sarmak için tüm ülke seferber oldu. Şu andaki verilere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere 'dan da UMKE ekibi yola çıktı.


Depremin ardından hazırlıklarını tamamlayıp yola çıkan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) 5 kişilik medikal ekiple yola çıktı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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