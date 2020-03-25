Aydın Ülkü Ocakları yaşlıların yardımına koştu Aydın Ülkü Ocakları 65 yaş ve üzeri vatandaşların yardımına koştu.

Aydın Ülkü Ocakları 65 yaş ve üzeri vatandaşların yardımına koştu. 17 ilçede hizmet veren Ülkü Ocakları evlerinden çıkamayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Koronavirüs sebebiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmalarının kısıtlanmasının ardından harekete geçen Aydın Ülkü Ocakları, 17 ilçede faaliyet gösteren teşkilatlarına talimat göndererek mağdur olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması talimatını geçtiğimiz günlerde vermişti. Pazartesi gününden itibaren Aydın'ın tüm ilçelerinde yaşlı vatandaşların temel ihtiyaçları karşılandı. Aydınlı vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirten Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Tayfun Şan "Ülkü Ocaklarımız Koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü muhterem yaşlılarımızın ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor. Aydın Ülkü Ocaklarımız ve İlçe Ülkü Ocaklarımız ihtiyaç duyulduğunda, her zaman değerli büyüklerimizin yanındadır. Sizler yeterki evlerinizde kalın bizler evlatlarınız olarak sizlerin yanınızdayız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA