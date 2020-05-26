AYDIN Tutuşan samanlar geceyi aydınlattı Tutuşan samanlar geceyi aydınlattı (2)600 TON SAMAN KÜLE DÖNDÜAydın'ın Germencik ilçesinde bir çiftliğin saman deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte sona erdi.

Tutuşan samanlar geceyi aydınlattı (2)

600 TON SAMAN KÜLE DÖNDÜ

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir çiftliğin saman deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte sona erdi. Yangında 600 ton saman küle dönerken maddi zararın 480 bin lira olduğu belirtildi. Öte yandan, jandarmanın soruşturması sürerken yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA