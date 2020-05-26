AYDIN Tutuşan samanlar geceyi aydınlattı
Tutuşan samanlar geceyi aydınlattı (2)600 TON SAMAN KÜLE DÖNDÜAydın'ın Germencik ilçesinde bir çiftliğin saman deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte sona erdi.
26.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:03
Tutuşan samanlar geceyi aydınlattı (2)
600 TON SAMAN KÜLE DÖNDÜ
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir çiftliğin saman deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte sona erdi. Yangında 600 ton saman küle dönerken maddi zararın 480 bin lira olduğu belirtildi. Öte yandan, jandarmanın soruşturması sürerken yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA