Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt dışından aldığı kredilerin tamamını zamanında ödemiştir" -...
- Anadolu Ajansı Finans Masası Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
- Anadolu Ajansı Finans Masası
Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Kaynak: AA
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16:22 Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt dışından aldığı kredilerin tamamını zamanında ödemiştir" -...