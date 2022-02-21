Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Şahbaz, "Yurt işletmeleri destek bekliyor"

AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şahbaz, yurt işletmeciliği sektöründe karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak, "Yurt işletmeleri ayakta kalmak için destek bekliyor" dedi.

Yönetim kurulu üyesi Şahbaz açıklamasında "Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların tetiklediği önlenemez enflasyon artışları ile elektrik faturalarına gelen yüzde 127, doğalgaz, kömür ve temel gıda ürünlerine gelen yüzde 100'ün üzerinde zam, bizi maliyetlerimizi karşılayamayacak boyuta getirmiştir. Bunun yanı sıra, asgari zam artışı işletmelerimizde daha iyi hizmet verebilmek için büyük özveri ile çalışan personelimizin hakkı olmasına rağmen işletmelerimizin bu şartlarda bunu karşılayacak bütçesi yoktur. Bu denli olağanüstü fiyat artışları olmasına rağmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği 7. bölüm 36. madde, 6. fıkrası uyarınca kayıt yapılan tarihten (Ağustos-Eylül) itibaren, herhangi yurt fiyatlarında bir artış yapamamaktayız. Pandemi süresince, 19 aylık bir süre, başka bir deyişle en uzun süre kapalı kalan ve herhangi bir destek almayan sektör olarak bu ekonomik koşulların ötesinde, ilimizde ihtiyaç oranından fazla yatak kapasitesine sahip KYK yurdunun açılması bizleri dayanamayacak noktaya getirmiştir. Bu nedenle, ülkemizde 320 bin yatak kapasitesi olan özel öğrenci yurtlarının ayakta kalabilmesi için acilen vakıf yurtlarına verilen desteklerin verilmesi ve KDV muafiyeti gibi uygulamaların devreye sokulması gereklidir" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi