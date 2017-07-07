Aydın Ticaret Borsasından Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'na Ziyaret

Aydın Ticaret Borsası heyeti, Aydın Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'na ziyarette bulundu.



Ziyarete Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Ülgen, Yakup Er ve Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyesi Rıza Uyar katıldı.



Ziyarette Meclis Başkanı A.Bahri Erdel; Borsa tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve projeler hakkında bilgiler paylaştı. Geçmiş dönemde Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın Ticaret Borsası tarafından ortak gerçekleştirilen Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi hakkında bilgi vererek, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile aynı işbirliğinin devam etmesi temennisinde bulundu.



Aydın Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak projelerinde yer almaktan mutluluk duyacağını ifade etti. - AYDIN