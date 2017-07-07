Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,80-13,80 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,80 TL en çok 13,80 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,00 TL en çok 5,00 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 0,92 TL en çok 0,99 TL. - AYDIN