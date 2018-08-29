Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 8,90-15,20 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,90 TL en çok 15,20 TL, Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 19,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,50 TL en çok 8,50 TL. - AYDIN