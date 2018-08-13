Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,50-12,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 12,00 TL, Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,00 TL en çok 16,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,90 TL en çok 9,10 TL. - AYDIN