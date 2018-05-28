Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,85-13,80 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,85 TL en çok 13,80 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 13,00 TL ve Dana Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 28,50 TL en çok 29,50 TL. - AYDIN