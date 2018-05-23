Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,06-14,75 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,06 TL en çok 14,75 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,10 TL en çok 12,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,500 TL en çok 7,00 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,04 TL en çok 1,08 TL. - AYDIN