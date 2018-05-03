Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,91-14,80 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,91 TL en çok 14,80 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 12,50 TL ve Dana Eti Karkas, Hazır Tacir Satışı olarak en az 26,70 TL en çok 28,50 TL. - AYDIN