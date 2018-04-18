Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 9,00-9,30 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,00 TL en çok 9,30 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,50 TL en çok 4,50 TL ve Dana Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 27,50 TL en çok 28,50 TL. - AYDIN