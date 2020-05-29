Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,00 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,00 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,00 TL en çok 15,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 18,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA