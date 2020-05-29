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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,00 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
29.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:22

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,00 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,00 TL en çok 15,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 18,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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