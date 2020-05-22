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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,50 – 13,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
22.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:02

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,50 – 13,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 13,50 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,00 TL en çok 15,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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