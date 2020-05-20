Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75 – 13,75 TL aralığında işlem gördü.
20.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:38
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75 – 13,75 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,75 TL en çok 13,75 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 22,00 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA