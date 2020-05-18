Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00 – 21,00 TL aralığında işlem gördü.
18.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:36
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00 – 21,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 21,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,25 TL en çok 9,50 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA