Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00 – 21,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,00 – 21,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 21,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,25 TL en çok 9,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA