Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00 – 16,90 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00 – 16,90 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 16,90 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 20,00 TL en çok 20,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA