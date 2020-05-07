Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13,00 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13,00 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 16,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,25 TL en çok 10,25 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA