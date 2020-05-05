Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
05.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:03
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,66 – 16,75 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,66 – 16,75 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,66 TL en çok 16,75 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 19,00 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA