Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 15,10 – 22,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 15,10 – 22,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,10 TL en çok 22,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,55 TL en çok 10,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA