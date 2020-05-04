Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
04.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:44
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 15,10 – 22,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 15,10 – 22,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,10 TL en çok 22,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,55 TL en çok 10,50 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA