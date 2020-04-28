Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,40 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,40 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,40 TL en çok 15,40 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 19,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA