Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,40 TL'den işlem gördü.
28.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:39
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,40 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,40 TL en çok 15,40 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 19,50 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA