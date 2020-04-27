Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,14 – 14,02 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,14 – 14,02 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,14 TL en çok 14,02 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,75 TL en çok 20,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,90 TL en çok 9.00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA