Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 15,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 20,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,00 TL en çok 8,30 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA