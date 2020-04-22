Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.
22.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:56
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 15,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 20,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,00 TL en çok 8,30 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA