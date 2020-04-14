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Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75 – 17,60 TL aralığında işlem gördü.

14.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:12
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75 – 17,60 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,75 TL en çok 17,60 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 17,750 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA

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