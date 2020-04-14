Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75 – 17,60 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75 – 17,60 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,75 TL en çok 17,60 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 17,750 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA