Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75 – 17,60 TL aralığında işlem gördü.
14.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:12
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75 – 17,60 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,75 TL en çok 17,60 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 17,750 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA