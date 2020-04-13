Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 12,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 20,50 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA