Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,75 – 16,75 TL aralığında işlem gördü.
06.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:40
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,75 – 16,75 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,75 TL en çok 16,75 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,75 TL en çok 9,00 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA