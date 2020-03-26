Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,50 – 17,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,50 – 17,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 17,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 20,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,80 TL en çok 8,80 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 10,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA