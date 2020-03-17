Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,75 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,75 TL'den işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,75 TL en çok 16,75 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 19,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,10 TL en çok 10,25 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,00 TL en çok 16,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA