Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,75 TL'den işlem gördü.
17.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:50
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,75 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,75 TL en çok 16,75 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 19,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,10 TL en çok 10,25 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,00 TL en çok 16,00 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA