Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,10 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,10 TL'den işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,10 TL en çok 14,10 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,00 TL en çok 24,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 7,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,40 TL en çok 10,80 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA