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Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,50 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.

11.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:24
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 15,50 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,50 TL en çok 15,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,50 TL en çok 18,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,40 TL en çok 10,40 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA

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