Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50 – 15,80 TL aralığında işlem gördü.
10.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:23
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50 – 15,80 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 15,80 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 20,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,25 TL en çok 9,50 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA