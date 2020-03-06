Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

06.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:55

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,80 – 15,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,80 TL en çok 15,50 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,80 TL en çok 10,80 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA