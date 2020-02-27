Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

27.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:39

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00 – 15,75 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 15,75 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 16,50 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,85 TL en çok 15,85 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA