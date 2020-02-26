Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

26.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:24

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50 – 16,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 21,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,20 TL en çok 11,20 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA